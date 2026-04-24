日経平均株価 始値59407.44 高値59763.68 安値59225.37 大引け59716.18(前日比 +575.95 、 +0.97％ ) 売買高22億3997万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆4853億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は575円高と反発、2日ぶりに最高値を更新 ２．前日の米フィラデルフィア半導体株指数は17日連続で