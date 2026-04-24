中外製薬 [東証Ｐ] が4月24日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比18.7％増の1154億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の47.4％→49.3％に上昇した。 株探ニュース