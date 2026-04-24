ＫＩＭＯＴＯ [東証Ｓ] が4月24日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.0％減の12.1億円に減ったが、従来予想の11.5億円を上回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.5％減の1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.0％→2.7％に大幅悪化した。 株探ニュ