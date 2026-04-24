ナ・リーグ西地区は23日（日本時間24日）終了時点で、ドジャースとパドレスが同率首位で並んでいる。スタートでつまずいたパドレスがペースを上げ、21日（同22日）にドジャースを捉えた。デーブ・ロバーツ監督は「他チームのことは気にしていない」と平静を装うが……。米老舗誌『スポーツイラストレイテッド』の電子版が、競り合う両チームの状況を伝えている。