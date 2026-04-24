北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員が任意の事情聴取を受けていることが分かりました。まずは事件発覚のきっかけですが、４月に入ってから女性の関係者が道警に対して「女性と連絡が取れない」と相談したことでした。これを受け、警察は２３日から、女性の夫である３０代男性の任意聴取を行っているということです。警察から任意の事情聴取を受けているのは、旭山動物園に勤める３０代の男性職員です