香港メディア・香港01は23日、6カ国の若者に対する調査で、中国の若者の半数超が自国の将来が「良くなる」と回答した一方、日本の若者ではわずか15％だったと伝えた。記事は、日本財団が日本、米国、英国、中国、韓国、インドの6カ国の17〜19歳の若者それぞれ1000人を対象に行った「18歳意識調査」の結果を紹介。それによると、自分の国の将来について「良くなる」と回答した人はインドが61．8％、中国が54．8％と半数を超えた一方