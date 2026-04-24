長崎市の平和公園で、駐車場管理の委託を受けている指定管理者の従業員が、料金を支払わずに不正利用を繰り返していたことがわかりました。 不正利用は、6年間で500回以上にのぼり、関係した従業員の懲戒処分が発表されました。 懲戒処分を受けたのは、長崎市の平和公園駐車場の指定管理者「司コーポレーション」の従業員6人です。 市によりますと、このうち5人は2020年4月～今年2月までの約6年間、通勤の