4月23日は「世界図書・著作権デー」でした。中国青年報社の社会調査センターがこのほどアンケートサイト「問卷網」と共同実施した調査の結果によると、回答者1501人の79．2％が「1冊の本を最後まで読むことができる」と表明しました。一方で、「時間の断片化」「仕事や学業の多忙さ」「他の娯楽活動」が、読書意欲に影響を与える三大要因であることも分かりました。読書意欲に影響を与える要因について尋ねたところ、回答者の64．1