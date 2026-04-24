中国の王毅外交部長は4月23日、カンボジアのプノンペンで同国の国家元首代行で上院議長のフン・セン氏と会見しました。フン・セン氏は、「国際情勢がどのように変化しても、カンボジア人民党および政府は中国側と戦略的意思疎通を強化し、戦略的協力を緊密化させ、政治的安全を守り、経済の強靭（きょうじん）性を高め、カンボジアと中国の友好関係を世代を超えて継承し、両国の運命共同体の構築を引き続き前進させ、新たな成果を