下山夏永（10）と牧田花（10）がダブルキャストを務めるミュージカル「アニー」の初日前会見が24日、東京・初台の新国立劇場中劇場で行われた。あす25日に開幕し、初日昼公演で、累計入場者数200万人を突破予定。牧田は「すごく長くたくさんの人に愛されているアニーの一員になれてうれしい」と笑顔をみせた。1978年に日本初上陸し、86年から東京都渋谷区の青山劇場で日本テレビ主催で定期上演され、40年の節目に累計来場者