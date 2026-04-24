◇ONE SAMURAI 1ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は24日、都内で「ONE SAMURAI 1 プレスカンファレンス＆オープンワークアウト」を実施。K-1元3階級制覇王者の武尊（34＝teamVASILEUS）が出席した。会見に出席した武尊は「今回が最後の試合なので、自分がやってきたことだったり、自