FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは4月24日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「月末セール」を開始した。5月1日15時まで。FRONTIER「月末セール」初心者から玄人向けまで幅広く、全18機種のPCをセール価格で用意した。今回のセールの目玉モデルとなるのが、AMDから登場したばかりの新たなフラグシップCPU「Ryzen 9 9950X3D2」を搭載するデスクトップPC「FRGHLB850M/WS0424」