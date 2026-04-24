つじせこは、初心者から上級者まで安全かつ効率的に鍛えられるトレーニングマシン「ハイブリッドラック」を発売している。製品外観同製品は、フィットネス市場の拡大に伴い高まる「短時間で安全に効果を出したい」という要望に応えるため開発した。転倒時の負傷を防ぐラック内トレーニング方式を採用し、従来複数のマシンが必要だった機能を1台に集約。スクワットをはじめとする多様なメニューに対応しつつ、利用者の怪我リスクを