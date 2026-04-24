年商100億円超のIT企業を経営、名だたる企業の立ち上げにも関わり、富と名声を手にした男は、ある日、全てを捨てることにした――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、年商100億円超のIT企業経営者から仏教の道に転身した小野龍光さん(51)を追った「100億円男の人生相談 〜満たされない心の行方〜」を、26日に放送する。歌舞伎町に立つ 小野龍光さん(右)「ジモティ