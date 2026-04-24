フジサキテキスタイルは、パラグライダーの生地をアップサイクルしたミニポーチ「parabum(パラバム)」の販売を強化する。parabumポーチ同商品は、過酷な環境に耐えるパラグライダー生地を使用しているため、薄手ながら非常に丈夫であるのが特徴。すべてが一点もので、製品ごとに異なるカラーや風合いから選ぶ楽しさを味わえる。S・M・Lの3サイズに加えペンケースも用意する。価格は990円〜。廃棄予定の素材を日常使いの雑貨へ変え