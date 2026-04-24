作詞家の秋元康氏（67）が総合プロデューサーを務める新シアターボーイズグループ「Cloud ten（クラウドテン）」の発表会が4月23日、東京都内で行われた。昨年夏から全国各地で実施された大規模オーディションを勝ち抜いた30人が初めて一堂に会し、10人ずつ3グループに分かれて「さりげない未来」「君とSomeday」「ごめん 愛こそ全て」の3曲を初披露。瑞々しいエネルギーに満ちた魅力を存分にアピールした。選ばれたメンバーは、東