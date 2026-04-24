デベロップは5月13日に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 本巣」を、岐阜県本巣市に開業する。R9 HOTELS GROUPとしては全国143店舗目、シリーズとしては135店舗目の出店となる。HOTEL R9 The Yard 本巣 外観同ホテルは、東海環状自動車道「大野神戸IC」から車で約5分の場所に位置する。工業団地への出張などビジネス利用のほか、「道の駅 パレットピアおおの」「黒野駅レールパーク(黒野駅ミュージアム)」といった周辺の人気ス