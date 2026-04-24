Image:switchbot.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2026年4月24日は、スマートフォンを開かなくても情報を一括できるSwitchBot（スイッチボット）のスマート表示デバイス「スマートデイリーステーション」が、発売早々でお得に登場しています。■この記事で紹