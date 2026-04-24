バンダイは、4月29日より全国にて劇場公開する映画『アギトー超能力戦争ー』の公開を記念し、「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」の商品化を決定した。「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」「CSM(COMPLETE SELECTION MODIFICATION)」は、「変身ベルト」に代表されるなりきりアイテムを、最新の技術・造型手法を用いて再構築した、大人の為のなりきりシリーズ。4月23日にはプレミ