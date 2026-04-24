◆ 苦労人・勝又の大活躍「野球が好きなんです。それが一番ですね」。5連勝と波に乗るベイスターズの起爆剤となっている勝又温史は、自らの原動力を語る。その言葉の重みは、彼の8年間の月日の長さが物語っている。ピッチャーとして入団ながらも、イップス発症などで苦しみ続け打者転向。育成契約という崖っぷちから這い上がってきた。「自分の好きなことで生きていけることが自分を奮い立たせてくれますし、挫けそうになった