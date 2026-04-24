「運動がなかなか続かない」「そもそも運動が苦手」という方も多いのではないでしょうか。体のためにも、普段からほどほどの運動はしておきたいですよね。ESSEベストフレンズ101の和田ゆきえさんは、40代から始めたウォーキングが意外にも継続中。その運動習慣のコツを語ります。小さい頃から運動が苦手。でも歩くことはできた40代になってから、体力の衰えや体の重さが気になるようになってきました。でも昔から運動が苦手で、筋