気づけば無難な色のアイテムばかり手に取っている……。マンネリを感じたら、パッと目を引く色を選んでみては？ そこで今回は、穿くだけでおしゃれ度UPを狙える【しまむら】の「カラースカート」をご紹介。大人もデイリー使いしやすい、きれいめのナロースカートをピックアップしました。おしゃれさんの最旬コーデにも注目です。 春夏コーデを彩る爽やかなブルーのスカー