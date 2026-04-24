猫の声の違和感で考えられる原因4選 1.喉や気管の炎症 風邪のウイルスや細菌に感染すると、人間と同じように喉が腫れて声が枯れることがあります。また、気管の炎症につながる何かを吸い込んだことで、気管が荒れてしまうことも原因のひとつです。元気がなかったり、目やに、鼻水が出ていたりしないか、観察しましょう。 2.大きな声の出しすぎ 何かに興奮して長時間鳴き続けたり、大きな声で鳴いたりした後に、