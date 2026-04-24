GWに義実家の田植えを手伝うため、朝5時に出発し前日入りした筆者。ところが義母は近所の人の前で「前日に来るなんて呑気な嫁」と大声で嫌味！ しかも夫は、それを聞いていたのに私を庇わずスルー。怒りが爆発した私がとった痛快な行動と、義家族の自業自得な末路をご紹介します！ 朝5時出発！ 気合いの田植え手伝い 夫の実家は、私たちの住む街から車で3時間ほどの田舎にあります。例年は主人にしか声がかかりません