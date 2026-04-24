岡山県／伊原木隆太 知事 中東情勢の混乱の影響が岡山でも広がっています。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「すでに大きな影響が出ていると受け止めている。事態の悪化が非常にスピードが早い」 岡山県は4月1日時点での中東情勢による影響を調査し、県内の製造業や商業を営む中小企業520社から回答を得ました。 調査結果によりますと、「マイナス影響が生じている」または「今後生じる見込み」と回答したのは