世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２４日、都内で２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（試合開始・午後２時半）へ向けた記者会見「プレスカンファレンス＆オープンワークアウト」を行った。同大会は同大会は「Ｕ‐ＮＥＸＴ」が独占ライブ配信するが、フジテレビ系列全国ネットで試合当日の午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴｐｒｅｓｅｎｔｓＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１