◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）１週前追い切り＝４月２４日、栗東トレセン出走予定のなかで最年長馬のエヒト（牡９歳、栗東・森秀行厩舎、父ルーラーシップ）は栗東・坂路を単走。加速ラップを刻み、５４秒３―１２秒１でリズム良く駆け抜けた。清水亮助手は「在厩調整で時計はそんなに出していないけど、ある程度しまいは伸びていましたし、１週前としてはこんな感じでいいのかな」