ウォルト・ディズニー・ジャパンから、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日（金）より全国の映画館にて公開されます。日米同時公開となるこの映画から、世界を虜にするグローグーの魅力に迫る特別映像が解禁されました。ジョン・ファヴロー監督やキャスト陣が語る、新たな「スター・ウォーズ」伝説の幕開けとなる作品です。 ウォルト・ディズニー・ジャパン 映画『スター・ウォーズ／マン