7人組グループ・Travis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりディズニープラスにて独占配信となる。いよいよ配信開始まであと1週間と迫ったきょう、初回に配信される3話分の「あらすじ」、そして「先行カット」3点が解禁となった。※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新【撮り下ろし写真】“賛