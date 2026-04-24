9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、28日発売のライフスタイルマガジン『Hanako』6月号増刊で4年ぶり2回目の単独表紙を務める。銀座の街で出会えるかもしれない7人の「銀座男（メン）」にふんしロイヤル＆ユニークな七変化を魅せている。【写真】食卓で…！こちらを見つめる宮舘涼太今号は同誌恒例の「大銀座特集」。銀座、日本橋、日比谷、有楽町、東京駅周辺エリアを“大銀座”と定義し、老舗と最新店が共存するこの街の