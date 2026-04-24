プロ野球元審判員の山崎夏生氏（70）が20日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。自身のミスジャッジ後、帰宅した自宅の玄関で泣き崩れた経験を明かした。元記録員の石井重生氏とともにゲスト出演となった山崎氏。今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの平井理央（43）が務め、岡田はオープニングで「初めてプレーヤー以外の…