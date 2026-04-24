大相撲春巡業の朝稽古で、豊昇龍（右）と相撲を取る霧島＝さいたま市大相撲の春巡業は24日、さいたま市で行われ、30歳の誕生日を迎えた大関復帰の霧島が横綱豊昇龍らと14番取った。約2年ぶりに看板力士に返り咲き、夏場所（5月10日初日・両国国技館）では初の2場所連続制覇を狙う。「今が一番いい年齢。まだまだ力が出るのでは」と意欲的に語った。故郷のモンゴルで同じ柔道道場に通った豊昇龍から声をかけられ、8番連続で取っ