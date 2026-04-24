パスポートの申請手数料を大幅に引き下げるための改正旅券法が成立しました。政府として、日本人のパスポート取得を後押ししたい考えです。「よって本案は、全会一致をもって可決されました」参議院・本会議できょう、パスポート手数料の改定を盛り込んだ改正旅券法が可決、成立しました。7月1日から適用され、例えば18歳以上向けの10年用パスポートをオンラインで申請した場合、現在1万5900円の手数料は、8900円に引き下げられる