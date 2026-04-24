22日、岩手県大槌町で発生した山林火災の焼けた範囲は1176ヘクタールに広がり、平成以降、国内2番目の規模となりました。中継です。24日に入っても燃えている範囲は広がっています。町によりますと、焼けた範囲は、2つの地区あわせて24日午前6時現在でおよそ1176ヘクタールに広がりました。平成以降では去年2月に発生した大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。火は民家にも迫っていて、住民が裏山にホースを伸