グラビアアイドルの溝端葵（24）が、ファースト写真集（タイトル未定）を、7月17日に集英社から発売することが24日、明らかになった。25年3月に「週刊プレイボーイ」で鮮烈なデビューを飾って以来、数々のグラビア誌の表紙を飾り、話題になった溝端の“今”を凝縮した待望の初写真集は、南アジアの楽園・スリランカで行われたという。30度を超える灼熱の太陽のもと、これまでにない大胆な衣装と、自然体の魅力を切り取っているとい