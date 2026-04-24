米菓製造販売のマスヤ（三重県伊勢市）は4月20日、「おにぎりせんべい」の季節フレーバー「わさび」（50g、希望小売価格税抜150円）を2年ぶりに発売した。数量限定で展開する。同商品は、「おにぎりせんべい」のしょうゆダレをベースに、わさびのツ〜ンとくる大人の辛さと、さわやかな旨味がクセになる味わい。せんべいの表面には、わさびと相性抜群のアオサを付けて風味豊かに仕上げている。ソース