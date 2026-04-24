meito（名古屋市、三矢益夫社長）がこの4月から地元名古屋市の「とだがわこどもランド」（名古屋市港区）のネーミングライツを取得したことを受け、その開始記念式典が5日に同施設で開催された。同日はmeito・三矢社長をはじめ、名古屋市子ども青少年局・芦刈康宏局長、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会・山田俊彦副会長ら関係者が出席。テープカット等が執り行われた。今回、meitoが締結したネーミングライツ・パートナー