浜乙女は、同社の人気ギフトセット「つれづれ」シリーズを15年ぶりにリニューアル、5月から新展開する。同シリーズは、1987年の発売以来、贈答用お茶漬け・ふりかけギフトとして親しまれてきた。今回、長年愛されてきた「手軽さ」はそのままに、「素材の産地」と「だしの深み」を徹底的に追求。現代の食卓に求められる「本物志向」に応えたラインアップへと進化させた。展開商品は、「つれづれ-20」（税込2160円）、「つれづ