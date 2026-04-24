全国の業務用食品販売業者で組織するミツオ業食流通会（青木基博会長：名給社長）は4月3日、名古屋マリオットアソシアホテルで2026年度総会を執り行った。当日は流通会員、生産者会員など約140人が出席。今年は役員改選の年に当たるが、会長以下全員が留任となった。ミツオ業食の26年度政策は「つなぐ！ひらく！うごく！ レジリエンス経営」、経営委員会指針に「未来につながる想い〜ミツオ価値〜」、TRIO企画委員会の実践課題