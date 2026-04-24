森永乳業は4月8日、「ビヒダスヨーグルト Wのビフィズス菌」の新CM発表会を開催した。「おなかの脂肪を減らす」と「腸内環境を整える」のW機能を備えた機能性ヨーグルトで、4月14日から全国発売。21日から新TVCM「腸からわたしは」篇を全国放映している。マーケティング本部事業マーケティング部ヨーグルト・デザート事業部の平山洋介部長は、「『ビヒダス』は1978年の発売以来、腸から健康を支えてきた。新商品はブランド初と