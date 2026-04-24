パリ・サンジェルマン（PSG）が、ウェストハム・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデス（21）の獲得に興味を持っているようだ。フランス『FOOTMERCATO』が伝えた。ルイス・カンポス氏がスポーツディレクターに就任して以降、ポルトガル人選手を積極的に補強してきたPSG。MFヴィティーニャやMFジョアン・ネヴェス、DFヌーノ・メンデスはチームの中心選手となっており、昨季はクラブのチャンピオンズリー