21日にプレミアリーグ第34節でブライトンに0-3で敗れたチェルシーは、指揮官リアム・ロシニアーの解任を決断。ロシニアーは今年に入ってからエンツォ・マレスカに代わって指揮官に就任したが、たった23試合指揮しただけでチームを離れることになった。果たしてチェルシーにビジョンはあるのだろうか。クラブのレジェンドの1人であるジョン・テリーも古巣を心配している。「我々が過ごしてきたクラブがどうなるのか心配している。フ