陸上自衛隊金沢駐屯地は、無免許で複数回にわたって自家用車を運転していたとして、21歳の陸士長を停職4か月の懲戒処分にしました。懲戒処分となったのは、陸上自衛隊金沢駐屯地・第14普通科連隊に所属する21歳の陸士長です。金沢駐屯地によりますと、陸士長は2025年3月から10月までの間、複数回にわたって自家用車を無免許で運転したということです。警察から金沢駐屯地に通報があり、事案が発覚しました。陸士長は免許を取得して