◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽中日土田龍空内野手▽中日山本泰寛内野手▽ヤクルト拓也投手【出場選手登録抹消】▽広島ファビアン外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム山本拓実投手▽オリックス平沼翔太外野手【出場選手登録抹消】▽日本ハム大川慈英投手▽日本ハム福島蓮投手▽オリックス横山楓投手▽楽天田中千晴投手▽楽天滝中瞭太投手▽西武