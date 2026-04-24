泉州南消防組合は２４日、１１９番で出動した救急車が出動先を誤り、到着が約４分遅延したと発表した。搬送された大阪府阪南市内の高齢男性は病院で死亡が確認された。同組合が死亡との因果関係を調査している。発表によると、１３日午後５時４０分頃、「自宅で食事中に意識がなくなった」と男性の家族から１１９番があった。救急隊がカーナビゲーションに従って出動したが、出動先から約５０メートル離れた別の住宅に誤って到