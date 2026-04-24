超党派の「国民会議」はきょう、実務者による会合を開き、食料品の消費税を仮に1％へ引き下げる場合でも、レジシステムの改修に5か月から6か月程度かかることを確認しました。食料品の消費税をゼロ％にすることをめぐっては、レジシステムの改修に1年程度かかる見通しが事業者から示されています。そのなかで、1つのシステムメーカーが「税率1％なら3か月程度で対応可能」との見通しを示したことを受け、経産省は他のメーカーでも