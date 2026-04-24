24日から航空機内でモバイルバッテリーの使用が禁止になる新ルールが始まり、航空各社はルールの周知を呼び掛けています。航空機内でモバイルバッテリーの発火事例が相次いだことを受け、24日から新ルールが始まり、機内の持ち込みは1人2個までで、モバイルバッテリーを使ってスマートフォンなどを充電することやモバイルバッテリー自体に充電することが禁止されます。24日の羽田空港では、職員が場内アナウンスを行い新ルールの内