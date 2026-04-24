東京都内の今年1月から3月までの特殊詐欺による被害額はおよそ155億3000万円と、去年の同じ時期と比べて36％増えたことが警視庁のまとめでわかりました。被害額は史上最悪を記録した去年を上回るペースで、背景には「SNS型投資詐欺」の急増があります。「SNS型投資詐欺」はSNS上で「絶対儲かる」「高利回り確約」などと被害者を信頼させ、架空の投資話で複数回にわたって現金をだまし取る手口です。この被害額は82億3000万円で、去