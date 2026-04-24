岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」が１７日にスタート。神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）の現在の事件捜査と並行して、幼少時の１９９５年、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件が時効成立したことが描かれた。事件当日の昼に自宅に来ていた謎のノンフィクション作家・津田雄二（飯尾和樹）や、母がパート