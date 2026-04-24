２４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災の延焼が発生３日目となったこの日も続き、焼失面積は前日の５倍超の約１１７６ヘクタールに拡大。消火活動が難航していることを報じた。コメンテーターで出演のタレント・ナジャ・グランディーバは、２か所で同時に発生した出火原因が現時点で不明で、さらに林野火災のほとんどがたき火や火入れ、放火など人